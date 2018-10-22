الأمير خالد الفيصل يعزي ذوي “جمال خاشقجي”

قدّم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الإثنين، تعازيه ومواساته لذوي الفقيد جمال خاشقجي، وذلك وفق بيانٍ أصدرته إمارة المنطقة.
وأوضحت إمارة المنطقة، أن الأمير خالد الفيصل وجّه رسالة لذوي الفقيد مفادها: “نتقدم لكم بأحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الأستاذ جمال خاشقجي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي وقع له”.
واختتم أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار خادم الحرمين الشريفين رسالته لذوي الفقيد، قائلاً: “نشاطركم الحزن ونسأل الله للفقيد الرحمة والمغفرة وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.وفق “أخبار 24”.