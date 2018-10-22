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أخبار الخرج > بالخرج: توفر وظيفة “أخصائية نطق و تخاطب” بمركز روح الإرادة للرعاية النهارية
22/10/2018   11:31 م

بالخرج: توفر وظيفة “أخصائية نطق و تخاطب” بمركز روح الإرادة للرعاية النهارية

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يعلن مركز روح الإرادة للرعاية النهارية بمحافظة الخرج عن حاجته إلي أخصائية نطق و تخاطب .

بالخرج: توفر وظيفة “أخصائية نطق و تخاطب” بمركز روح الإرادة للرعاية النهارية

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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