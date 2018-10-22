مجلس إدارة #صحيفة_يمامة يكرم أ. إبراهيم التميمي وأ. عبدالعزيز السعيس

كرم مجلس إدارة صحيفة يمامة الالكترونية مساء أمس ضمن اجتماع مجلس الإدارة الدوري رئيس تحريرها الأستاذ إبراهيم التميمي ، وعضو مجلس الإدارة المشرف على حسابات التواصل الاجتماعي الأستاذ عبدالعزيز السعيس ، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهم الأستاذ محمد الهويدي والأستاذ خالد الصبار والأستاذ محمد الجمعة ، والدكتور عبدالله الرويس ، والأستاذ عبدالرحمن الشلوان ، ويأتي هذا التكريم نظير الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اثمرت في تنفيذ العديد من البرامج والتميز للصحيفة على مستوى محافظة الخرج .
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