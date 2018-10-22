ابتدائية ابن خزيمة تقيم ورشة عمل حول الموقع الإلكتروني التعليمي #أفكار_الرياضيات وآلية تفعيله

أقامت ابتدائية ابن خزيمة صباح اليوم الاثنين 13-2-1440 هـ ورشة عمل حول آلية تنفيذ مشروع ” #أفكار_الرياضيات ” بحضور قائد المدرسة أ. محمد الزهراني ،ومعلمي مادة الرياضيات أ. مناع العمري وأ. عبدالله القحطاني ،ومنسق البرنامج أمين مصادر التعلم أ. إبراهيم التميمي ، ورائد النشاط أ. فهد المقرن ،و المرشد الطلابي أ. خالد المطيويع ، شملت ورشة العمل التعريف بالموقع الالكتروني التعليمي ” أفكار الرياضيات ” ودور المدرسة في تفعيله من خلال معلمي مادة الرياضيات وبرامج التحفيز للطلاب في الأنشطة والمسابقات في المدرسة لتكون مادة الرياضيات محببة للطلاب ويساهم هذا الموقع الالكتروني في الرفع من مستوى الطلاب التعليمي في المادة .
تجدر الإشارة أن مدرسة ابن خزيمة إحدى مدارس تطوير في الخرج التي يشرف عليها وحدة تطويرالمدارس بإدارة التعليم .