مدير جامعة الأمير سطام يكرم العمداء السابقين والموظفين المتقاعدين

نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام حفلاً تكريمياً لعمداء الكليات السابقين والموظفين المتقاعدين تحت رعاية معالي مدير جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد .
بدأ الحفل بمقدمة للدكتور مبارك بن عبيد الحربي ذكر فيها جهود الزملاء وما حققوه من نجاح وتميز ، تلا ذلك كلمة لمعالي مدير الجامعة أكد فيها حرص الجامعة على مثل هذه المناسبات وبارك للزملاء جهودهم طوال فترة عملهم في الجامعة وقدم معاليه شكره للعمداء السابقين والموظفين المتقاعدين متمنياً لهم التوفيق .وأوضح الدكتور الحامد أن التكريم يعد تقديرا لتلك الجهود طوال السنوات الماضية من العمل والمشاركة فى خدمة وتنمية الجامعة ورفع شأنها ، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدا فى دعمهم لاسيما وهم من قضوا سنوات طويلة من الكفاح، مع الحرص على استمرار العلاقة الطيبة التي تربط أبناء الجامعة جميعا كأسرة واحدة.
بعد ذلك افتتح المجال للحضور للتعبير عن مشاعرهم تجاه زملائهم والتي كان لها أكبر الأثر في نفوسهم وفي الختام تم تكريم الزملاء والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .