نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة
22/10/2018   3:53 م

أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة

+ = -
1366

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، وذلك لموظفي القطاع الحكومي.

كشف عن ذلك وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، في بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم الاثنين.

وأكد الوزير الحمدان أن القرار يعكش حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه.

وشدد على أن صدور هذا الأمر الملكي يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي، “وهذا ماعهدناه دوماً نحن أبناء هذا الوطن الكريم من قيادتنا الحانية الحكيمة”.

أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885008337.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.