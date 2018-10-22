أمر ملكي بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة بوضعها وإجراءاتها السابقة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا ملكيا باعتماد صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها، وذلك لموظفي القطاع الحكومي.
كشف عن ذلك وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان، في بيان رسمي صدر عن الوزارة اليوم الاثنين.
وأكد الوزير الحمدان أن القرار يعكش حرص خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على كلِّ ما من شأنه رفع كفاءة أداء القطاع الحكومي لتنميته وتطويره، والدفع به ليؤدي أدواره المنوطة به على الوجه المأمول منه.
وشدد على أن صدور هذا الأمر الملكي يمثّل حنوّاً أبوياً وتلمّساً واقعياً لأحوال موظفي القطاع الحكومي، “وهذا ماعهدناه دوماً نحن أبناء هذا الوطن الكريم من قيادتنا الحانية الحكيمة”.