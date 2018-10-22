“الشورى” يطالب “الزكاة” بإعفاء الكتب بكل أنواعها من ضريبة القيمة المضافة

طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإعفاء الكتب بكافة أنواعها بما في ذلك كتب الرسم والتلوين للأطفال من ضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال جلسة الشورى العادية السابعة والخمسين، التي عقدت اليوم (الإثنين) برئاسة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
ودعا المجلس الهيئة أيضا إلى تضمين تقريرها القادم الهيكل التنظيمي الجديد وبما يتوافق مع التغيرات الهيكلية والتنظيمية الجديدة فيها وقواعد الحوكمة، وكذلك استكمال إجراءات شغل وظائفها لمقابلة متطلبات تنفيذ جباية الزكاة ونظام ضريبة القيمة المضافة. وفق “أخبار 24”.
كما طالبها بتطوير أنظمة الحاسب الآلي بما يتوافق مع المستجدات في أعمال الهيئة وبما يحقق رضى المتعاملين معها، وكذلك تفعيل عمل اللجان الداخلية لتسوية الخلافات المتأخرة بين الهيئة والمكلفين، وذلك قبل قيامهم بالتقدم رسمياً باعتراضاتهم إلى لجان الاعتراض الابتدائية.