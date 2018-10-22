يشارك ضمن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن العديد من السفن الحربية، تتولى مهام حماية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في البحر الأحمر من مخططات واعتداءات المليشيات الحوثية.
ومن أهم السفن السعودية المشاركة سفن “مكة”، و”الرياض”، و”الدمام”، وهي مزودة بأجهزة مراقبة متطورة للملاحة البحرية، ومروحيات للمسح الجوي وتأمين مسارات السفن، بالإضافة إلى أسلحة متنوعة، ودبابات وزوارق.
وتعتبر هذه السفن حائط سد منيع لإحباط مخططات الحوثيين، وتوفر حماية للسفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، والسفن الإغاثية المتجهة إلى اليمن، وأي أهداف قد تشكل خطراً يهدد سلامة الملاحة على البحر الأحمر.
وفق “أخبار 24”.