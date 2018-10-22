“العمل” تودع 445 مليون ريال إعانات في حسابات ذوي الإعاقة عن شهر المحرم

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيداع إعانات مستفيدي الرعاية من ذوي الإعاقة لشهر (المحرم 1440هـ)، في حسابات المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أن إجمالي المبالغ المصروفة بلغ أكثر من 445 مليون ريال في حساب نحو 455 ألف مستفيد.
وأشارت إلى أن الوزارة ممثلة في إدارة الإعانات الاجتماعية، ألحقت عدد 2141 مستفيدا جديدا من ذوي الإعاقة في برنامج الإعانات المالية، لافتة إلى أن إجمالي المبالغ المصروفة للمستفيدين الجدد نحو مليوني ريال، حيث تم إيداع المبالغ المالية في حسابات المستفيدين البنكية بشكل مباشر.وفق “أخبار 24”.