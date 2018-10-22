شرطة الرياض تطيح بعصابة سرقت بضائع بقيمة 14 مليون ريال من مخازن ومستودعات

أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال المتخذه من قبل إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، عن الإطاحة بعصابة مكونة من 5 وافدين مصريين، امتهنوا ارتكاب جرائم سرقة الأموال والبضائع.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أن الأدلة توفرت على تورط الوافدين الخمسة، وهم من مخالفي نظام العمل، وأعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، في عددٍ من جرائم سرقة الأموال والبضائع من المخازن والمستودعات.
وأضاف أن الشرطة تمكنت عبر كمين محكم من ضبطهم بمستودع بحي المصانع جنوب الرياض يتخذونه وكراً للاختباء وإخفاء المسروقات، وأقرّوا بارتكاب (٢٠٢) جريمة سرقة بذات الطريقة والأسلوب، عبر كسر أقفال مخازن ومستودعات وسرقة البضائع من الشاحنات المتوقفة فيها، وتقاسم المسروقات فيما بينهم. وفق “أخبار 24”.
وأشار المتحدث إلى أن قيمة مسروقاتهم قُدرت بأكثر من ١٤ مليون ريال، وقد جرى إيقافهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة بالمنطقة.