“الداخلية” تنفذ حكم القتل حداً وتعزيراً في عددٍ من الجناة بالمنطقة الشرقية

نفذت وزارة الداخلية اليوم الإثنين حكم القتل حدا وتعزيرا في عدد من الجناة في المنطقة الشرقية.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن يوسف بن جاسم بن حسن المطوع “سعودي الجنسية” أقدم على قـتـل كل من فادفيلا سليم وشاجهان أبوبكر وأكبر حسين بشير بروك وشيخ داوود ولاصر أمير اسافا تام “جميعهم من الجنسية الهندية” وبمشاركة عمار بن يسري بن علي آل دهيم ومرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي “سعوديي الجنسية”.
وأضافت أن الجاني قام باستدراج المجني عليهم إلى سهرة بمزرعة وإفقادهم الوعي بوضع حبوب في شراب قدم لهم، ومن ثم الاعتداء عليهم بالضرب وتكبيلهم وتكميم أفواههم حتى الموت وسلب متعلقاتهم من مبالغ مالية وهواتف نقالة، والتخلص منهم بدفنهم بحفرة، وإنشاء مصنع للخمر وترويجه وشربه وتعاطي الحشيش المخدر. وفق “أخبار 24”.
وأبانت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض عليهم، وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب جرائمهم وبإحالتهم إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهم صك يقضي بثبوت ما نسب إليهم، ولأن ما قام به المدعى عليهم فعل محرم وضرب من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض فقد تم الحكم بقتل يوسف بن جاسم بن حسن المطوع حداً لقتله للمجني عليهم غيلة، والحكم بقتل كل من عمار بن يسري بن علي آل دهيم ومرتضى بن هاشم بن محمد الموسوي تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا.