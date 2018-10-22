تمكنت الدوريات البحرية بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، من إنقاذ بحار فلبيني تعرض لوعكة صحية، وذلك في إطار تنفيذ مهامها في العمليات الإنسانية للبحث والإنقاذ.
وقال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد بحري ركن ساهر الحربي، إن الدوريات البحرية تمكنت أمس (الأحد) من إخلاء بحار فلبيني الجنسية يبلغ من العمر (٢٥ عامًا) من سفينة تجارية في عرض البحر، وذلك نتيجة تعرضه لحالة مرضية طارئة.
وأوضح العقيد الحربي أن مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة (JMRCC) بقيادة حرس الحدود بمنطقة مكة المكرمة تلقى بلاغًا عن طريق الاتصال الهاتفي يفيد بتعرض أحد أفراد طاقم سفينة تجارية بالمياه الدولية لحالة مرضية طارئة تستدعي إخلاءه بصفة عاجلة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وبين أنه تم على الفور تحديد موقع السفينة، وربط المختصين بها هاتفيًّا مع الجهات ذات العلاقة بالخدمات الطبية الطارئة بمحافظة جدة للحصول على الإرشادات الطبية العاجلة، ومباشرة مهام إخلائه من السفينة، ونقله إلى المستشفى، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات واستمرار إبحار السفينة لوجهتها المقصودة.