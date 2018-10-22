عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أمس, اجتماعه الثامن عشر برئاسة معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بمدينة الرياض .
وناقش المجلس البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر حيالها القرارات اللازمة، واعتمد عدداً من اللوائح الفنية والمواصفات القياسية.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة، وهم معالي محافظ هيئة الاستثمار المهندس إبراهيم العمر، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد القصبي، ومعالي نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير المهندس فهد الجلاجل، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، ومعالي محافظ الهيئة العامة للجمارك الأستاذ أحمد الحقباني، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان، ووكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور حمد المحرج، ووكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون البلدية إبراهيم الجهيمي، ووكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط للشؤون الاقتصادية عبدالعزيز الرشيد، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار الحريري، وممثلو مجلس الغرف السعودية في عضوية مجلس الإدارة.