اسم المستخدم , إنجليزي فقط *
البريد الإلكتروني *
النوع
حساب فيس بوك
حساب تويتر
حساب انستقرام
قوقل بلص
قناة اليوتيوب
حساب سكايب
رقم الهاتف
اسم المستخدم
كلمة المرور
استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، وزير الخارجية عادل الجبير، وذلك في القصر الرئاسي الإندونيسي في مدينة بوقور.
وكان الجبير قد وصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسمية في وقت سابق صباح اليوم.
وفق “أخبار 24”.
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885008294.html
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2018 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج