استقبل رئيس جمهورية إندونيسيا جوكو ويدودو، اليوم الإثنين، وزير الخارجية عادل الجبير، وذلك في القصر الرئاسي الإندونيسي في مدينة بوقور.

وكان الجبير قد وصل إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا في زيارة رسمية في وقت سابق صباح اليوم.

عادل الجبير

عادل الجبير

وفق “أخبار 24”.