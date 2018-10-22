“الجوازات” تدعو المقيمين لتسجيل بصماتهم تجنبا لإيقاف سجلاتهم في الحاسب الآلي

أهابت المديرية العامة للجوازات بجميع المقيمين الذين لم يسجلوا بصماتهم وبصمات مرافقيهم “من 6 سنوات فما فوق” في النظام الآلي سابقاً بالإسراع لتسجيل بصماتهم.
وحذرت الجوازات، أن من لم يسجل بصمته الحيوية من المقيمين بالمملكة ستوقف سجلاته، ولن يُنفذ له أي إجراء عبر سجلاته بالحاسب الآلي.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أن مواقع تسجيل بصمات المقيمين في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها جُهزت وجرى دعمها بالأجهزة المتطورة، والكوادر البشرية المدربة، لضمان الدقة والسرعة في إنهاء إجراءات تسجيل البصمات الحيوية للمقيمين.وفق “أخبار 24”.