دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، دفعة إغاثية جديده ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي لمحافظة المهرة، بحضور المحافظ راجح سعيد باكريت، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في المهرة عبدالله مساعد العنقري، وعدد من المسؤولين.
وعقب التدشين قال المحافظ باكريت في تصريح له: الْيَوْمَ ندشن حملة إغاثية جديدة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث سبقها عدة حملات لإغاثة المحافظة جراء ما اصابها من أضرار بسبب العاصفة المدارية “لبان”.
وأضاف: تم تسيير جسر جوي مستمر ووصل إلينا إلى الآن 400 خيمة 1,850 بطانية و 4,000 سلة غذائية و 360 بساط يتم توزيعها على أبناء محافظة المهرة في مختلف المناطق والصحاري من العالقين فيها.
وبين أن قوات التحالف المتواجدة بالمهره تواصل عمليات الإجلاء، حيث تم إجلاء أكثر من 4,000 أسرة إلى ملاجئ آمنة منها “المدارس والدوائر الحكومية”، مبينًا أن السلطة المحلية تقوم بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة وقوات التحالف بإعداد وجبات غذائية وتجهيز أوضاعهم بالكامل إلى أن يعودون لمنازلهم آمنين، مشيراً إلى أنه تم توفير الغذاء والماء لهم حتى يتم فتح الطرقات بمناطقهم.
وختم المحافظ حديثه بتقديم خالص الشكر والتقدير لكل من لبى النداء الإنساني وقدم مساعدات إغاثية للمحافظة براً وجوًا، لتخفيف معاناة المتضررين جراء العاصفة المدارية الصعبة التي ضربت المحافظة وأحدثت أضرارا بشرية ومادية جسيمة.