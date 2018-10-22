بعد ارتفاع نسبة انقطاع الطلاب.. خطة صارمة لـ”تعليم جازان” لمواجهة ظاهرة الغياب

أقرت مديرية التعليم بجازان خطة لمواجهة غياب الطلاب عن الحضور في المدارس الأهلية والأجنبية، واعتمدت 6 ضوابط للحد من الظاهرة.
واعتمد مدير التعليم العام بمنطقة جازان الدكتور عسيري الأحوس، الخطة التي تبدأ بمعالجة وضع الطلاب المنقطعين وتصحيح أوضاعهم، عبر تشكيل لجان دائمة في مكاتب التعليم بالمحافظات التي تقع فيها مدارس أهلية، وتختص بمتابعة انضباط الطلاب والطالبات في المدارس الأكثر غيابا.
وتشمل إجراءات التصحيح طي قيد الطالب المنقطع، وتحويله إلى الانتساب أو الانتظام في المدارس الحكومية، وعدم السماح بقبوله أو تحويله إلى مدرسة أهلية أخرى، إضافة إلى خيار تحويله إلى مدرسة ليلية.
من جانبه،ـ قال مدير مكتب التعليم الأهلي بتعليم جازان فهد الخرمي، وفقا لـ”الوطن”، إن الوزارة حددت 6 ضوابط للحد من الغياب في المدارس الأهلية والأجنبية، تبدأ بإنهاء تكليف قائد المدرسة حال عدم التزام المدرسة بتطبيق الضوابط المنظمة.
وأوضح أن الأمر الثاني في حال استمرارية ارتفاع نسب الغياب، يتم توجيه إنذار للمدرسة ولمالكها ولأولياء الأمور، ثم يتم بعد 30 يوما الإعلان عن المدارس المخالفة في وسائل الإعلام وموقع الوزارة.
ولفت إلى أن الضوابط تشمل أيضا حجب الإعانة السنوية، وإلغاء وسحب الترخيص للمدرسة، وإعطاء اللجنة المكلفة بالانضباط حق تطبيق الإجراءات دون تدرج.