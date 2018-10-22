باشرت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني والدوريات الأمنية بمنطقة الباحة طريق المخواة – المجاردة مساء أول أمس السبت، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بقطع الطريق، وجرفت عدداً من المركبات التي تصادف مرورها بالطريق.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة السيول وهي تغمر الطريق، كما أبرزت مشاهد لعددٍ من السيارات التي جرفتها السيول، ويبدو أن العبارات الموجودة على امتداد الطريق لم تستوعب المياه الغزيرة، ما أدى إلى أن تغمر المياه الطريق.
وكان الدفاع المدني بالباحة قد أصدر تحذيراته لمتسخدمي الطريق والمسافرين، ودعاهم لتوخي الحيطة والحذر واتباع التعليمات التي يتم نشرها عبر قنوات الدفاع المدني المختلفة.
وفق “أخبار 24”.