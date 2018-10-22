النص الكامل لمقابلة وزير الخارجية عادل الجبير مع “فوكس نيوز” الأمريكية

أجرت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية لقاءً مع وزير الخارجية عادل الجبير أمس (الأحد)، تحدث خلاله عن التفاصيل المتعلقة بوفاة المواطن جمال خاشقجي، وأجاب عن بعض الأسئلة المتعلقة عن الجـثة والتحقيق مع المتهمين، والسبب الذي جعل المملكة تستغرق وقتاً طويلاً حتى الإعلان عن ملابسات الحـادث.
وإليكم نص الحوار بالكامل مع وزير الخارجية عادل الجبير:
مثل ما تعلم هناك شكوك حول العالم، وهنا في واشنطن، وفي جميع أنحاء العالم بشأن آخر التفسيرات حول اختفاء وموت جمال خاشقجي.. أريد أن أعطيك فرصة لوضع آخر تفسير وكيف وصلت الأمور إلى هذا الحد؟
كان لدينا فرد معين جاء إلى القنصلية واتصل به أفراد من فريق الأمن السعودي وقالوا لنا إنه تركها وغادر وعادوا للسعودية لتقديم التقرير لهذا الغرض، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أرسل فريقًا للتحقيق في تركيا مع السلطات التركية، التقارير التي كنا نحصل عليها من تركيا لم تتوافق مع التي قدمها الفريق لنا بعد عودتهم إلى السعودية، ثم أوعز الملك إلى المدعي العام بفتح تحقيق وهو ما فعله قبل تسعة أيام، واكتشف أن هناك تناقضات واكتشفنا أنه قـتل داخل القنصلية، نحن لا نعرف التفاصيل ولا نعرف أين الجـثة، المدعي العام أصدر أوامر باحتجاز (18) شخصًا للاستجواب وربما لمحاكمتهم، كما أمر الملك بإقالة عدد من المسؤولين بخصوص هذا الملف، هذا الانتشار هو الخطوة الأولى في رحلة طويلة ونحن عازمون على كشف كل حجر ومعرفة وإظهار كل الحقائق، ومعاقبة أولئك الذين وراء جـريمة القـتل، ونحن عازمون أيضًا على ضمان أن المؤسسات التي تتعامل مع الاستخبارات تم فحصها وموازنتها في ذلك وضمان أن شيئًا من هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.
لقد قلت إنك لا تعلم مكان تواجد الجـثة.. على الأرجح شخص ما يعلم أين هي؟ هل تم تمزيقها؟ هل تعرف ذلك؟
نحن نعمل على هذا، ونعمل مع الحكومة التركية ومع زملائنا الأتراك، ونحن نواصل خط الاستجواب، ولدينا نية لمعرفة ما حصل ولدينا نية لإظهار جميع الحقائق بخصوص هذا الموضوع، نريد أن نتأكد مما حصل ونريد محاسبة المسؤولين خلف هذه القضية.
لماذا أخذت المسألة (18) يومًا لإطلاق الرواية السعودية.. بالبداية تم التصريح بأنه خرج من القنصلية ثم حصل صمت لفترة معينة ثم تفاصيل بدون إشارة عن الجـثة؟
لقد كان لدينا تقرير يشير إلى أنه خرج من القنصلية، وكما ذكرت مسبقًا أن فريق التحقيق الخاص بنا في تركيا اكتشف وجود عناصر تتناقض مع ما كان في تلك التقارير، وعندما وصلنا إلى الوقائع الصحيحة بدأ المدعي العام بإجراء التحقيقات وأكد أن التقارير التي وضعت مبدئيًا كانت خاطئة وأن هناك شيئًا حدث يعتبر جريمة، وبالنتائج الموجودة أخذنا خطوات، لكن يجب ألا ننسى عندما يكون لديك أوضاع كهذه ترغب أن تكون المعلومات دقيقة بأكبر شكل ممكن، لا نريد أن نضع افتراضات أو إشاعات، لهذا الموضوع يأخذ وقتًا، وربما نسترجع قضية أبو غريب التي أخذت وقتًا حتى إصدار حكومة الولايات المتحدة التقارير الأولية لما حدث، وهذه الأمور تأخذ وقتًا ويجب أن تكون حذرًا.
أنتم حكومة تعتمد على السلطة وأنت تقول إن ولي العهد محمد بن سلمان لا يعلم بما حدث على الإطلاق على الرغم من أن أعضاء الفريق الـ 15 قريبون منه؟
حسنًا، نحن لسنا حكومة متسلطة، نحن حكومة ملكية لدينا ضوابط وتوازنات ولدينا نظامنا، أفراد هم وراء هذا خارج نطاق السلطة، بكل وضوح هناك خطأ كبير ارتكب ومحاولة للتغطية لما حصل، وهذه الأمور للأسف تحدث ونريد أن نكون متأكدين أن المسؤولين وراء هذه الحـادثة سيعاقبون بحسب الإجراءات المتبعة، تاريخنا في السعودية خلال الـ 80 سنة الماضية لم يحدث مثل هذا السلوك ولا يمكن هذا السلوك أن يتكرر، هذه العملية خاطئة وسلوك إجـرامي، والمسؤولون وراءه سيعاقبون.
العودة إلى السؤال المتعلق.. هل ولي العهد يعلم أي شيء بخصوص هذا الموضوع بشأن أن هناك أشخاصًا قريبين منه متورطون بهذه العملية؟
لم يكن هناك أشخاص قريبون منه، بل كان هناك صور لأشخاص كانوا ضمن فريقه الأمني من وقت لآخر، لكن هذا طبيعي أن أشخاصًا أمنيين يتعاملون مع ملف أمني داخلي أو خارجي، والصور المتداولة لا تعني تورطهم بالحـادثة على الإطلاق، ولي العهد نفى ذلك، ولي العهد ليس له علاقة بهذا حتى أعضاء الاستخبارات ليس لديهم علاقة بهذا، هذه عملية فردية، تجاوزوا الأوامر والمسؤولية التي لديهم وارتكبوا خطأ في قـتـل جمال خاشقجي.
هل تعتقد أن الأتراك لديهم تسجيلات عما حدث في القنصلية؟
لا أعلم، ولكن هم قالوا إن لديهم تسجيلات، ولم نستمع إليها وليس لدي علم عن أي حكومة استمعت إليها.
هل تعتقد أن الاستخبارات الأمريكية لديها اعتراض على هذه العملية رفيعة المستوى؟
لا أعلم، ولكن أتوقع أنه إذا كان لديهم لكانوا أخبرونا عنها، وأرى الكثير من التوقعات والإشاعات في الإعلام، وأنصح الناس أن يتصرفوا بوعي وينتظروا التحقيقات في تركيا وفي السعودية أن تظهر نتائجها لكي نعرف حقيقة الأمر.
أنت تعرف يا معالي الوزير أن هنالك العديد من الانتقادات حول تفسير الحـادثة.. ولكن كيف تفسر أن الصحفي ذا 60 عامًا قاوم 15 رجلًاً في القنصلية، والذي يعد واحداً منهم متخصصًا في التشريح؟
لا أعتقد أن الـ 15 رجلًا كانوا في القنصلية عندما وقعت الحـادثة، ولكننا نتحرى عن كل عضو في الفريق لمعرفة كيف تم تشكيلهم وما أدوارهم، وذلك لكي نعرف ما حدث داخل القنصلية، والتحقيقات ما زالت في بداياتها، ولكن سوف ننهي التحقيقات لأجل الحصول على الصورة كاملة والتعرف عن المتسببين ومحاسبتهم، وإطلاع الجميع عما حدث.
متأكد أنك سمعت بخبر صناع القرار الأمريكي مثل السيناتور راند بول الذي قال بأنه “متأكد من أن ولي العهد السعودي متورط وهو مَن قاد هذه العملية، ولا يجب أن نستمر في علاقة مع ولي العهد السعودي، وأتوقع أنه يجب أن يتم تغييره، وأعتقد أن العقوبات ليست كافية”، والكثير مثل السيناتور راند بول يتفقون معه، ما رأيك؟
مندهش من شخص متأكد من حـادثة وقعت على بعد 6 آلاف ميل عنه، وليست لديه معلومات أو استخبارات، ولذلك السيناتور بول يحكم بالعواطف والاحتماليات، وحديثه ليس مبنيًا على الحقائق، وبخصوص موضوع مَن يقود السعودية ذلك يعد قرارًا سعوديًا ولا أحد آخر غيرها، وباحترام أدعو أعضاء الكونغرس للانتظار إلى أن تصلهم الحقائق ثم يحكموا بناءً عليها، ولكن لا يقفزوا للاستنتاجات بدون انتهاء التحقيقات، وهنالك قانون يكون فيه المتهم بريئًا حتى تتم إدانته، ولكن الناس للأسف قاموا بقلب ذلك القانون.
هل أنت قلق وخائف من مجرى التحقيقات التي قد تظهر خلاف ما تقوله الآن؟
وضعنا السيناريو المبني على الحقائق التي حصلنا عليها في وقتها، وسوف نستمر في وضع المعلومات الموثوقة حال توفرها، ونحن واضحون بأننا لن نترك صخرة بدون أن نكشف عنها، وسوف نحمّل جميع المتورطين المسؤولية عن أفعالهم بغض النظر عن مناصبهم.
هل الملك سلمان يقف خلف ولي العهد في هذه الحـادثة؟
الملك سلمان عازم على استمرار التحقيقات، وعازم على إظهار الحقائق، وعازم على محاربة المسؤولين عن الحـادثة، وعازم على وضع سياسات وإجراءات تمنع تكرار حدوث هذه الحـادثة مرة أخرى.
ماذا سيحدث في الذين اعتقلتموهم بشأن هذه الحـادثة؟
ذلك يعود إلى المحكمة لتتخذ قرارها بشأنهم، والمدعي العام سوف يضع العقوبات في حال انتهت التحقيقات، وسوف يتم توجيه المعتقلين إلى المحاكم، والمحكمة سوف توجه لهم عقوبات.
هل لديك رسالة اليوم تقدمها لعائلة خاشقجي؟
نعم، هذه غلطة فظيعة وكارثة كبيرة، وتعازينا نوجهها لهم، ونشعر بألمهم ونأمل أن ذلك لم يحدث، وأتمنى لو أننا استطعنا تجنب ذلك، ولكن للأسف ارتكبت غلطة كبيرة جدًا، وأؤكد لهم أن المسؤولين عن ذلك سوف يتحملون العواقب.
في الخاتمة يا معالي الوزير أنت أمضيت فترات طويلة كسفير للسفارة السعودية بأمريكا والآن كوزير للخارجية السعودية، أين ترى مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية؟
العلاقات السعودية الأمريكية تاريخية واستراتيجية، ولدينا مصالح عظيمة نشاركها معًا، ولدينا علاقات تجارية عظيمة، ولدينا مشاكل في الأمن مهمة للبلدين، ونعمل بشكل قريب من بعض في مواجهة الإرهاب والتشدد وتقويض السياسات العدوانية الإيرانية في المنطقة، ونحاول إحلال السلام في البحر الأحمر والقرن الإفريقي وباكستان وأفغانستان، والعلاقة مهمة بشكل كبير جدًا بين البلدين استراتيجيًا، وأعتقد أنه عندما تنتهي التحقيقات وتظهر الحقائق ويعلم الناس مَن المسؤول ويرونهم يعاقبون، ويرون الإجراءات توضع في مكانها لعدم تكرار ذلك، سيجعل تلك العلاقة تتعدى هذه الحـادثة.
وفق “أخبار 24”.