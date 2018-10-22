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أخبار محلية > حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة
22/10/2018   8:56 ص

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الخميس، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشارت الهيئة في تقريرها عن حالة الطقس، إلى أن تأثير الأحوال الجوية المذكورة سيشمل منطقتي جازان وعسير، وقد يمتد تأثيرها إلى مناطق نجران والباحة ومرتفعات مكة المكرمة المدينة المنورة.

وأضافت أن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، وتحد من الرؤية الأفقية، ستتكون على مناطق القصيم والشرقية، وأجزاء من منطقتي حائل والرياض.

حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين في المملكة

أخبار محلية
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