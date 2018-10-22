“الصحة” تحقق في العثور على جـثتين داخل فريزر بمستشفى بالمدينة منذ 3 سنوات

ثرت الشؤون الصحية بالمدينة المنورة على جـثتين مجهولتين داخل “فريزر” لحفظ الأطعمة في مستشفى خاص؛ حيث تم الاحتفاظ بالـجثتين لمدة تزيد على 3 سنوات، دون إبلاغ الجهات الأمنية والصحية، والتعامل بطريقة نظامية معهما.
وأوضحت مصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن اللجان التفتيشية في صحة المدينة عثرت على الجثـتين أثناء جولة تفتيشية معتادة في المستشفى الخاص، لافتة إلى أن الجـثتين كانتا في “الفريزر”، وتم لفهما بأكياس طبية محكمة بلاصق.
وأشارت المصادر إلى أن اللجان التفتيشية أبلغت الجهات المختصة، وفتحت ملف التحقيق في القضية، واستدعت المسؤولين والأطباء في المستشفى، واستجوبت جميع من له علاقة بها.
من جانبه، أكد المتحدث باسم صحة المدينة حاتم سمان، أن التحقيقات لا تزال جارية من قبل الجهات الرسمية، لافتاً إلى أن فريقاً من المختصين تولى ملف قضية الجـثتين للوقوف على تفاصيلها.