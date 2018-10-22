أكد محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري، أن الهيئة ألزمت شركة الكهرباء برفع الحد الأعلى لقيمة الفواتير المستحقة، قبل القيام بقطع التيار الكهربائي عن المستهلكين.
وأوضح الشهري في حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، أن الحد الأعلى السابق للفواتير كان 400 ريال، حيث يتم قطع الخدمة عن المستهلك بعد إنذاره ثلاث مرات، مشيراً إلى أن هيئة الكهرباء رأت بعد تعديل التعرفة أن الحد الأعلى قليل فقررت رفعه إلى ألف ريال.
وأشار إلى أن الفائدة المرجوة من التعديل تتمثل في إعطاء المستهلك أريحية أكبر في تسديد مديونياته لشركة الكهرباء، خصوصاً بعد رفع التعرفة، فإذا تراكمت عليه مديونيات بأقل من ألف ريال، لا يمكن للشركة فصل الخدمة عنه.
وفق “أخبار 24”.