أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، أنه لا يجوز الدعاء بتمني الموت وقد أنكر ذلك مجموعة من أهل العلم، مضيفاً أن الدعاء بالقول “الله يجعل يومي قبل يومك” لا بأس به.
وأوضح المنيع في لقاء له ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، أنه بدلاً من تمني الموت يمكن القول “اللهم إن أردت بعبادك فتنة فأقبضني إليك غير حاضر لها”، أو نحو ذلك.
وأشار إلى أن دعاء الإنسان بأن يجعل يوم وفاته قبل يوم وفاة والده أو والدته، فيه نوع من إبداء المشاعر نحو المحبة والمودة والتقدير والاحترام، وبناء على ذلك فهذا لا يظهر فيه مانع إن شاء الله.
وفق “أخبار 24”.