مختص في الطيران يوضح طريقة تجنب الإصابة بالمطبات الهوائية.. ويؤكد: لا تشكل خطورة على المسافرين

أكد المختص في مجال الطيران نواف الطحيني أن المطبات الهوائية، رغم أنها أكثر الأحداث التي تسبب القلق للمسافرين، غير أنها لا تشكل خطورة عليهم، ولا على حركة الملاحة.
وأوضح الطحيني، بحسب “سبق”، أن المطبات الهوائية هي اضطراب واضح للطائرة؛ نتيجة الضغط الجوي، أو الطقس البارد والعواصف الرعدية، كما أنها ترتبط بالتحليق فوق الغيوم أو القرب منها، أو الطيران فوق المناطق الجبلية.
وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تضرروا من المطبات الهوائية خلال عام 2017 هو 17 راكباً فقط من المجموع الكلي لعدد الرحلات الجوية في العالم، بينهم 12 مسافراً لم يتقيدوا بربط حزام الأمان، و5 أشخاص من طاقم الطائرة.
ونوه الطحيني إلى أن على المسافرين التقيد بمجموعة من التعليمات؛ لتلافي الإصابة جراء المطبات الهوائية، وأهمها ارتداء حزام الأمان، واستخدام مقعد أو جهاز أمان معتمد للأطفال الأقل من عامين، والاستماع إلى المضيفين، والانتباه إلى تحذيرات السلامة في بداية كل رحلة.