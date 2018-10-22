أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن التوصل لمعلومات وحقائق كاملة في نوعية القضايا المماثلة لقضية وفاة المواطن جمال خاشقجي يستغرق وقتاً طويلاً، مذكراً بقضية سجن “أبو غريب” في العراق، التي أخذت من الحكومة الأمريكية فترة زمنية طويلة؛ كي تصدر التقارير بشأنها.
وقال الجبير أمس (الأحد) في لقاء مع شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية، إن المملكة تريد أن تدلي بمعلومات دقيقة قدر المستطاع، وتبتعد عن الافتراضات أو الشائعات، وهذه الأشياء تستغرق وقتاً.
وأضاف أن بالرجوع إلى قضية “أبو غريب”، والفترة الزمنية بين اكتشاف الحادثة وإصدار حكومة الولايات المتحدة للتقارير الأولية بشأن ما حدث، نجد أن الفترة كانت طويلة، ويجب أن تكون المملكة حذرة في التعامل مع قضية خاشقجي.
وفق “أخبار 24”.