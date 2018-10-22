أكد المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حسين القحطاني، أن المملكة ستشهد خلال الفترة المقبلة هطول أمطار على مناطق متفرقة.
ولفت القحطاني في حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على قناة “mbc”، إلى أن تأثير الأمطار سيكون بشكل أكبر على المرتفعات الجبلية، ابتداءً من مرتفعات جازان، وحتى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
وأشار إلى أن المملكة ستشهد خلال هذه الفترة من العام سيولاً منقولة، لذلك يتم التحذير منها، فبعض المناطق لا تشهد هطول أمطار، ولكن تواجه سيولاً جارفة مقبلة من المرتفعات الجبلية.
وأوضح القحطاني أن الأمطار ستنحسر تدريجياً في المناطق الداخلية مثل الرياض وحائل، وسيبقى تأثيرها الأكبر على المناطق الجبلية.
وفق “أخبار 24”.