روى الوافد البنغلاديشي “عمران” الذي لفت الأنظار إليه في النسخة الثانية من بطولة المملكة للبلوت، حكايته مع اللعبة وتجربته معها، ومتى وأين تعلمها.
وقال عمران إنه تعلّم اللعبة أول مرة في عام 2003 من “الشيبان”، عندما كان يستعين به عدد من كبار السن؛ ليكون الشخص الرابع في اللعبة، ويحفزونه كي يستمر في اللعب معهم بتقديم الجوائز المالية له، مضيفاً أنه مازال يلعب “البلوت” مع كبار السن.
فيما أوضح شريكه في اللعب المواطن محمد القريني، خلال حديثه في المنصة الإعلامية في الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، أن والده وعمه وصديق لهما، هم مَن علموه لعب “البلوت”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه اقترح على عمران المشاركة في بطولة المملكة للبلوت، حينما علم بموعد النسخة الثانية، على أمل الاستفادة من مهاراتهما في اللعب للفوز بالبطولة.
♠️♥️ البنغلاديشي عمران يحكي قصة تعلمه البلوت 😉#بطولة_المملكة_للبلوتpic.twitter.com/jJtHisyPYf
— اتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية (@SAFEISKSA) October 21, 2018