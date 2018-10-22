زار أمير منطقة نجران، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، شيخ شمل قبائل “جشم يام”، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، في منزله بمدينة نجران للاطمئنان على صحته.
ورافق الأمير، خلال زيارته ظهر اليوم (الأحد) للشيخ سلطان بن سالم بن منيف فور عودته من العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، عدد من المسؤولين.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اطمأن في وقت سابق على صحة الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، عبر اتصال هاتفي، أجراه مع أخيه مانع بن سالم بن منيف، حيث تمنى له الشفاء العاجل، ووجّه أمير نجران بمتابعة وضعه الصحي، وتزويده بتقرير عن حالته.
#فيديو #يحدث_الآن
أمير #نجران يطمئن على صحة شيخ شمل قبائل جشم يام، الشيخ سلطان بن سالم بن منيف، بزيارته في منزله ظهر اليوم، وذلك بعد عودته من العلاج بمستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. pic.twitter.com/wehP1abZ5Y
— إمارة منطقة نجران (@emara_najran) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨
وفق “أخبار 24”.