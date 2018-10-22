مقدم برنامج بالقناة السعودية يعرض عملاً لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على الهواء مباشرة

فاجأ الإعلامي خالد العقيلي شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة بعرض عمل ضمن فريق برنامجه، وذلك تفاعلاً مع الإمكانات التي يمتلكها الشاب في المجال الإعلامي.
جاء ذلك خلال حلقة اليوم (الأحد) من برنامج “تم” على القناة السعودية التي كانت تناقش موضوع “المبدعون من فئة الصم”، حيث تحدث خلالها شاب من ذوي الاحتياجات يُدعى عبدالله المحمدي بحلمه أن يكون هناك برامج خاصة بهذه الفئة. وفق “أخبار 24”.
وتفاعلاً مع الإمكانات التي يمتلكها الشاب في مجال الإعلام، من إعداد وتصوير ومونتاج، عرض عليه الغفيلي، على الهواء مباشرة، أن ينضم إلى فريق عمل البرنامج ويكون مسؤولاً عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة.
عبدالله المحمدي: لم أجد أي دعم من الإعلام أو أي جهة إذا شاهدوا أني أصم.
وخالد العقيلي يقدم له عرض بالعمل في فريق برنامج #تم أن يكون هو المسؤول عن ملف ذوي الاحتياجات الخاصة. #تم_والمبدعون_من_الصم pic.twitter.com/Nzm5ORbzRN
— برنامج #تم (@TammTalkShow) ٢١ أكتوبر ٢٠١٨