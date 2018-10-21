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اخبار رياضية > حقق معهما 6 بطولات.. وفاة الروماني إيلي بلاتشي مدرب النصر والهلال السابق
21/10/2018   11:13 م

حقق معهما 6 بطولات.. وفاة الروماني إيلي بلاتشي مدرب النصر والهلال السابق

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توفي المدرب الروماني إيلي بلاتشي صباح اليوم الأحد، إثر سكتة قلبية، وهو الذي سبق وأن درب ناديي النصر والهلال، وحقق معهما بطولات محلية وخارجية، إضافة إلى قيادة بعض الأندية العربية.

وقاد بلاتشي النصر في موسم 1997، وأحرز معه كأس البطولة الخليجية، وانتقل في الموسم التالي إلى الهلال، وفاز معه بكأس الخليج والبطولة الآسيوية والدوري السعودي، وعاد مرة أخرى في عام 2013 إلى تدريب الهلال، إلا أنه لم يوفّق تلك المرة.

ولم تقتصر قيادة بلاتشي الفنية على الفرق السعودية، حيث حقق مع الإفريقي التونسي بطولات الدوري والكأس وبطولة إفريقية، ثم انتقل المدرب، الملقب بصائد البطولات، إلى فريق الرجاء المغربي، وحقق معه عددًا من البطولات هناك، ثم رحل بعدها إلى الشباب الإماراتي.وفق “أخبار 24”.

حقق معهما 6 بطولات.. وفاة الروماني إيلي بلاتشي مدرب النصر والهلال السابق

اخبار رياضية
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