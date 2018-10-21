“حرس الحدود” يعلن نتائج القبول للمتقدمات على وظيفة “مفتشة أمنية”.. ويعتذر لهؤلاء

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود اليوم (الأحد) عن نتائج القبول النهائي للمتقدمات على وظائف نسائية لرتبة “جندي مفتشة أمنية”، وذلك عبر الدخول للموقع الإلكتروني لحرس الحدود .
وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه يلزم للمتقدمات على الوظائف النسائية الدخول عبر بوابة المديرية العامة لحرس الحدود، ومن ثم الدخول إلى خانة القبول الإلكتروني للعسكريين والاستعلام عن حالة الطلب، بإدخال رقم الهوية الوطنية، وستظهر النتيجة على الشاشة للمتقدمات.
وأضاف المتحدث أنه يمكن للمتقدمات على الوظائف تحميل النماذج والبرنامج الخاص بالدورة من خلال الموقع الإلكتروني للمديرية، متمنياً لهن التوفيق والنجاح، ومعتذراً في الوقت ذاته لجميع المتقدمات اللاتي لم يحالفهن القبول.وفق “أخبار 24”.