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أخبار محلية > فيديو.. عادل الجبير يوجه رسالة لأسرة جمال خاشقجي
21/10/2018   11:10 م

فيديو.. عادل الجبير يوجه رسالة لأسرة جمال خاشقجي

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وجّه وزير الخارجية عادل الجبير رسالة إلى أسرة الصحفي جمال خاشقجي، مؤكداً لهم أن الذين تسببوا في وفاته سيحاسبون على فعلتهم.

وقال الجبير في لقاء مع شبكة “فوكس نيوز” اليوم (الأحد): “هذا خطا فظيع، هذه مأساة، نشعر بألمهم، أتمنى أن هذا لم يحصل وأن هذه النتيجة تم تجنبها، للأسف الذي حصل هو خطأ كبير وخطير، وأنا أؤكد لهم أن الذين فعلوا هذا سيكونون مسؤولين عن فعلتهم”. وفق “أخبار 24”.

وكان الجبير قد أكد خلال اللقاء أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على محاسبة المسؤولين عن وفاة جمال خاشقجي، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن يعلم بتلك الحـادثة.

 

فيديو.. عادل الجبير يوجه رسالة لأسرة جمال خاشقجي

أخبار محلية
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