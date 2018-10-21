أظهر مقطع فيديو متداول صاعقة رعدية تضرب سقف سيارة على ضفاف واد في مكة المكرمة، خلال الأمطار الأخيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة، فيما كشف صاحب المركبة تفاصيل ما حدث.
وأوضح إبراهيم المتعاني أنه أثناء وجوده بوادي نعمان بمكة المكرمة يوم الجمعة الماضي خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة، فوجئ بصاعقة رعدية، تسببت في تعطيل مركبته التي كانت في وضعية التشغيل.
وأضاف أنه لم يتضرر من جراء ذلك، ولا مركبته، إلا أنه شعر بالصاعقة، كما لو أن مركبة أخرى صدمت مركبته فاهتزت، ثم توقفت عن التشغيل، وسقط جواله من يده، حينما كان يلتقط مناظر الأمطار والسيول.
وحذّر “المتعاني” الجميع، وفقًا لـ “سبق”، من استخدام الهاتف الجوال أثناء هطول الأمطار، نظرًا لما قد يسببه من مخاطر في تلك الأحوال الجوية غير المستقرة.
وفق “أخبار 24”.