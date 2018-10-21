أكد وزير الخارجية عادل الجبير أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مصمم على محاسبة المسؤولين عن وفاة جمال خاشقجي، وأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يكن يعلم بتلك الحـادثة.
وأوضح الجبير في لقاء مع شبكة “فوكس نيوز” أن ما دفع المملكة للتحقيق في الأمر قبل 9 أيام هو تضارب التقارير عن خروج جمال خاشقجي من القنصلية، حيث أن ما تم تلقيه من السلطات التركية كان مختلفا عن التقرير الذي كتبه الفريق الذي قابل خاشقجي في القنصلية.
وأضاف أن المملكة ستواصل تقديم المعلومات عن وفاة جمال خاشقجي بمجرد توافرها، مؤكدا على أن الملك سلمان مصمم على محاسبة المتسببين في الحـادثة، وأن التحقيقات ما زالت تجري حول مصير الجثة.
ووصف الجبير ما حدث بالخطأ الجسيم والفادح، وما زاد فداحته هو محاولة التغطية عليه من قبل الفريق الذي قدم تقريرا مضللا بعد عودته إلى المملكة. وفق “أخبار 24”.
وشدد الجبير على عدم علم القيادات العليا في الاستخبارات العامة بهذه العملية، فضلا عن عدم علم ولي العهد بها، ورد على ادعاء أن بعض من كانوا ضمن الفريق في القنصلية كانوا أيضا ضمن فريق حماية ولي العهد في وقت ما، بالقول إن الفرق الأمنية تخضع للمداورة، ولا يعني ذلك قربهم من ولي العهد.