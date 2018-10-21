عبر القطارات الليلية.. “الخطوط الحديدية” تبدأ في تسيير رحلات إلى الجوف الشهر المقبل

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عن دخول محطة الركاب في الجوف للخدمة وتسيير القطارات الليلية منها وإليها، وذلك بعدما تفقد وزير النقل الدكتور نبيل العامودي القطار للتأكد من جاهزية واكتمال الخطة التشغيلية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سار”، الدكتور بشار المالك، إن محطة الجوف التي ستبدأ في استقبال المسافرين من الجوف وإليها، اعتباراً من يوم الأربعاء 29 صفر 1440هـ الموافق 7 نوفمبر 2018م، ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة عموماً، مضيفاً أن وجود شبكة نقل سككي حديثة ومستدامة تلتزم بأعلى معايير السلامة العالمية سيعمل على فتح المجال أمام الفرص الاستثمارية في المنطقة.
يُذكر أن القطارات الليلية تحوي عربات مخصصة لمقصورات النوم ومقطورات لشحن السيارات، وأماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وتصل الطاقة الاستيعابية للقطار الليلي إلى 377 راكباً، مقسمة إلى 43 راكباً في درجة الأعمال و238 في الدرجة الاقتصادية، إلى جانب 24 مقصورة للنوم تتسع لـ96 راكبا. وفق “أخبار 24”.
كما تتوافر فيها خدمة الإنترنت، وكذلك شاشات عرض معلومات الرحلة في جميع عربات المسافرين بدرجتيها الاقتصادية والأعمال، بالإضافة إلى عربة المطعم والأماكن المخصصة للصلاة، وسيُفتح المجال للراغبين في السفر من وإلى محطة الجوف لحجز تذاكرهم من خلال الموقع الإلكتروني للشركة أو تطبيق “سار” أو مركز الاتصالات، كما يمكنهم ذلك من خلال زيارة أقرب المحطات إليهم.
وكانت شركة “سار”، دشّنت المرحلة الأولى من خدمة نقل الركاب بالقطارات في 26 فبراير 2017، بين محطات الرياض، المجمعة، القصيم، ومن ثم أتبعتها بتشغيل محطة حائل في 26 نوفمبر 2017، وتسعى إلى رفع كفاءتها التشغيلية واستكمال مشروع خط الركاب بتدشين محطة القريات نهاية العام 2019م.