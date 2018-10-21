الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية يصدر تقريراً بإنجازات الفرع للعام الجاري 1440 – 1439هـ

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية, تقريراً عن إنجازات الفرع للعام المالي للفترة الثالثة من العام الجاري 1439 – 1440هـ.
وجاء في التقرير أن عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي يشرف عليها الفرع بلغ 3744 جامعاً، منها 3660 جامعاً ومسجد، و84 مصلى، في حين بلغ عدد منسوبي المساجد من أئمة وخطباء ومؤذنين وخدم 5944.
وفيما يخص مراكز الدعوة والإرشاد، أوضح التقرير أن عدد الذين أشهروا إسلامهم عن طريق هذه المراكز بلغ 188شخصاً من مختلف الجنسيات، في حين بلغ عدد المحاضرات والدروس التي جرى تنظيمها 239 محاضرة ودرساً, و 45 دورة علمية, وبلغ عدد الجولات الدعوية التي نفذها الدعاة 26 جولة, كما شاركوا في 25 ندوة علمية، وألقوا 2999 كلمة وعظية, وقاموا بـ79 زيارة ميدانية للدوائر الحكومية, في حين بلغ مجموع ما جرى توزيعه من المصاحف والكتب الدينة والتسجيلات الصوتية والنشرات التوعوية 278,732 نسخة.
وما يخص إنجازات المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمنطقة، أبان التقرير أن الذين أشهروا إسلامهم عن طريق المكاتب بلغ 2516 شخصاً من مختلف الجنسيات, كما جرى تنظيم 5013 محاضرة ودرساً, و692 ندوة علمية, و3580 كلمة وعظية, و140مسابقة, و756 دورة ولقاءات علمية.
وذكر التقرير أن عدد رحلات الحج والعمرة التي جرى تنظيمها بلغ 962 رحلة و67 رحلة تعليمية وترفيهية, بينما قام دعاة المكاتب بتوزيع 1118203 وجبات غذائية, و6922 حقيبة دعوية, و5492 هدية.
وجاء في التقرير أن مجموع المصاحف التي جرى توزيعها بلغت 9400 نسخة, و150568 كتاباً دينياً, و12766 من التسجيلات الصوتية, و122434 نسخة من النشرات التوعوية, فيما جرى طباعة 27065 نسخة من الكتب.