انطلقت في ميناء الشيخ سلمان بمملكة البحرين اليوم (الأحد)، المناورات المشتركة الدورية “جسر 19″، بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني، بعد أن وصلت القوات السعودية إلى البحرين أمس.
وأوضح قائد مجموعة التمرين، العقيد البحري الركن خالد الدوسري، أن التمرين يهدف إلى رفع مستوى القدرة القتالية والأداء الاحترافي في جميع أنواع العمليات البحرية، وتوحيد المفاهيم التكتيكية للقيادة والسيطرة، وتعزيز إجراءات إدارة المعركة البحرية.
وبيَّن العقيد الدوسري أهمية ما يجسّده التمرين من روح التعاون الأمني البناء بين البلدين، لرفع الكفاءة والحس الأمني والقتالي لدى القوتين، في ضوء ما تمتلكه البحرية الملكية في البلدين الشقيقين من كوادر وإمكانات متطورة.
وأكد أن مناورات “جسر 19” تهدف لرفع الجاهزية القتالية ورفع مستوى التعاون المشترك في قيادة وإدارة مختلف العمليات الحربية لمواجهة أي تحديات تواجه المنطقة.
وفق “أخبار 24”.