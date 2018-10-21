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أخبار محلية > مسؤول أردني: السعودية ألغت الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة للمملكة
21/10/2018   7:34 م

مسؤول أردني: السعودية ألغت الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة للمملكة

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أعلن نقيب أصحاب شركات التخليص الجمركي الأردنية ضيف الله أبو عاقولة إلغاء الجهات المختصة بالسعودية الرسوم التي فرضتها على الشاحنات الأردنية القادمة للمملكة، والعودة إلى الرسوم السابقة.

وأوضح أنه تم إيقاف تحصيل مبلغ 100 ريال عن كل طن (بدل أجور عمال)، مشيرًا إلى أن أي شاحنة دفع سائقها المبلغ سيعاد إليه.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأردنية، فإن وزير الزراعة الأردني إبراهيم الشحاحدة أكد أن الوزارة خاطبت الجانب السعودي حول القرار للعمل على إزالة العقبات إن وجدت، ولتسهيل وصول المنتجات الزراعية الأردنية إلى جميع الدول، بما فيها السعودية. وفق “أخبار 24”.

وكانت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، أشارت في تصريح سابق إلى أن المملكة رفعت الرسوم الجمركية على البرادات الأردنية، إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه سابقًا.

مسؤول أردني: السعودية ألغت الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية القادمة للمملكة

أخبار محلية
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