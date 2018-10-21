“التعليم” تطلق منصة “إيفاد” لراغبي العمل في الملحقيات الثقافية وبدء التقديم الشهر المقبل

دشن نائب وزير التعليم الدكتور عبد الرحمن العاصمي بمكتبه بمقر الوزارة اليوم الأحد، البوابة الإلكترونية “إيفاد”، الخاصة بإيفاد موظفي الوزارة ومرشحي الجامعات للعمل في الملحقيات الثقافية في دول الابتعاث.
وأكد العاصمي أن إطلاق هذه المنصة الإلكترونية يأتي إسهامًا في أتمتة الإجراءات الإدارية وتوفير الجهد والوقت بما يسرع من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الملحقيات الثقافية خارج المملكة.
من جهته، أوضح وكيل وزارة التعليم للبعثات المشرف العام على الملحقيات الثقافية الدكتور جاسر الحربش، أن التقديم الإلكتروني عبر برنامج “إيفاد” سيتاح بعد إعلان مرحلة الإيفاد للعام الحالي والمقرر لها يوم الأحد الموافق 11 / 11 / 2018م . وفق “أخبار 24”.
وأفاد أن المنصة متاحة حاليًّا للاطلاع على جميع إجراءات التقديم المتبعة، وضوابط الترشيح المقررة على بوابة وزارة التعليم عبر الرابط.