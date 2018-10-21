“الأرصاد” تتوقع تواصل الحالة المطرية على معظم مناطق المملكة

تواصل الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية الهابطة، والتي بدأت من يوم الجمعة الماضي، حتى يوم غدٍ على معظم مناطق المملكة.
وتوقعت الهيئة أن تستمر هذه الحالة على منطقتي جازان، وعسير تشمل الأجزاء الساحلية لهما، كذلك على مرتفعات مناطق نجران، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة بما فيها العاصمة المقدسة والمدينة المنورة.
ودعت الهيئة الجميع إلى متابعة ما يستجد من تقارير عن الحالة عبر تقارير الطقس اليومية، والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة على مناطق (جازان، عسير، نجران، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية، الرياض، والشرقية).