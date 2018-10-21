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أخبار الخرج > حسين آل عمار مقدما
21/10/2018   5:45 م

حسين آل عمار مقدما

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صدر الأمر السامي بترقيته حسين بن مسعود آل عمار الدوسري الى رتبة مقدم.

والخرج اليوم تبارك لسعادة المقدم ، ونسأل الله له التوفيق في خدمة دينه ومليكه ووطنه . ‏وألف مبروك يابو مسعود ومنها للأعلى.

حسين آل عمار مقدما

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
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