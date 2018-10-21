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اخبار رياضية > “آل الشيخ” تعليقًا على إيقاف حسن معاذ: قلتها وسأعيدها مرة أخرى.. لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ
21/10/2018   10:37 ص

“آل الشيخ” تعليقًا على إيقاف حسن معاذ: قلتها وسأعيدها مرة أخرى.. لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ

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علق رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بحق لاعب نادي الاتحاد حسن معاذ.

وقال آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر”: “قلتها وسأعيدها مرة أخرى.. لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ، سواءً من لاعب أو مدرب أو إداري أو إعلامي”. وفق “أخبار 24”.

وأصدرت لجنة الانضباط صباح اليوم الأحد قرارًا بإيقاف معاذ لمدة سنتين وتغريمه 100 ألف ريال، إثر اعتدائه على لاعب نادي أُحُد حسين عبد الغني عقب المباراة التي جمعت الاتحاد وأُحُد في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان أمس الأول الجمعة.

“آل الشيخ” تعليقًا على إيقاف حسن معاذ: قلتها وسأعيدها مرة أخرى.. لن أسمح بأي تجاوز أو خطأ

اخبار رياضية
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