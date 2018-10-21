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اخبار رياضية > بالفيديو.. البلطان: حكم مباراتنا أمام الهلال هدد أحد اللاعبين بقوله: “سأطردك لتأخذ شاور”
21/10/2018   10:36 ص

بالفيديو.. البلطان: حكم مباراتنا أمام الهلال هدد أحد اللاعبين بقوله: “سأطردك لتأخذ شاور”

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هاجم رئيس نادي الشباب خالد البلطان حكم مباراة فريقه أمام الهلال، التي انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف أمس (السبت)، مشيراً إلى أنه أثر في سير المباراة، وتعامل بأسلوب غير لائق مع اللاعبين.

وقال البلطان في تصريحات إعلامية بعد المباراة، إن المباراة كانت ندية بين الفريقين وكانت تسير بشكل جيد، حتى تدخل الحكم وطرد أحد لاعبينا طرداً غير مستحق، كما أنه تجاهل ركلة جزاء واضحة للشباب.

وأضاف: “الحكم تعامل مع اللاعبين بأسلوب غير لائق، فهدد جمال بالعمري بالطرد لأنه طالبه بالرجوع لتقنية الفيديو، وقال لصالح القميزي سأطردك حتى تروح تأخذ (شاور)”، مطالباً الاتحاد السعودي بالتدخل لكي لا يوجد في المستقبل أمثال هذا الحكم في الملاعب السعودية.

وأبدى البلطان استياءه الشديد من أرضية ملعب الملز، مؤكداً أنها سيئة للغاية، وكانت السبب في إصابة اللاعب عمر عبدالرحمن “عموري”.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. البلطان: حكم مباراتنا أمام الهلال هدد أحد اللاعبين بقوله: “سأطردك لتأخذ شاور”

اخبار رياضية
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