رئيس النصر يهاجم حكم مباراة الهلال والشباب لعدم لجوئه لـ “الفار” في ضربة جزاء واضحة

هاجم رئيس نادي النصر سعود آل سويلم، الحكم الهولندي داني ماكيلي، الذي أدار مباراة الهلال والشباب أمس (السبت)، ملمحاً إلى ظلمه للاعبي الشباب، كما انتقد مجدداً أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مطالباً بحل مشكلتها من أجل المصلحة العامة.
وقال آل سويلم في تغريدة له على “تويتر”: “حكم يوقف اللعب ويتوجه لتقنية (الفار) من أجل كرة مشتركة تحتمل كرت أصفر أو أحمر، ولا يوقف اللعب من أجل التأكد من ضربة جزاء واضحة؟ هل من تفسير؟”.
وأضاف: “حذرنا من أرضية الملعب من أجل المصلحة العامة، وفسروها بـ (صعب المحال)، لابد من حل حتى لا نخسر نجوماً آخرين”.
يذكر أن مباراة الهلال والشباب ضمن الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان انتهت بفوز الهلال بهدف نظيف، ليرتفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 9 نقاط في المركز الثامن.