بالفيديو.. لحظة القبض على معالج شعبي امتهن الحجامة بأدوات غير مرخصة وبدائية

أظهر مقطع فيديو لحظة القبض على وافد ادعى العلاج بالطب البديل بدون ترخيص في الرياض، وروج لنفسه في مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم مقطع فيديو على حسابه على “سناب شات” يظهر لحظة القبض على المعالج الشعبي المخالف، بعد نصب كمين له في إحدى الشقق المفروشة.
وذكر موظف من إدارة الالتزام بوزارة الصحة أن الوافد من الجنسية المصرية يعمل بمهنة سائق خاص، وكان يمتهن العلاج بالحجامة بأدوات غير مرخصة وبدائية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت القبض على وافد ادعى العلاج بالطب البديل بالتعاون مع الجهات الأمنية، حيث أحيل إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.