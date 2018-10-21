نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد حمدي

نقل الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان أمس السبت، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد، إلى ذوي الشهيد الجندي أول محمد بن علي محمد حمدي، أحد منسوبي القوات المسلحة، الذي استشهد خلال أداء عمله في الحد الجنوبي بمنطقة نجران.
وعبّر الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعياً الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكداً أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن. وفق “أخبار 24”.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة على مواساتهم، مشيرين إلى أن ذلك ينبع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم للدفاع عن الوطن.