نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > رئيس “المظالم”: الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية “خاشقجي” تؤكد منهج العدل الذي تأسست عليه
21/10/2018   10:25 ص

رئيس “المظالم”: الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية “خاشقجي” تؤكد منهج العدل الذي تأسست عليه

+ = -
1340

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، بأن الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، تؤكد نهجها الرائد في إحقاق الحق وإرساء العدل وتطبيق قواعده وسيادة القانون في مختلف الحالات والوقائع.

وأضاف أن ما صدر أمس (السبت) من أوامر ملكية يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إرساء دعائم العدل بكل شفافية وإنصاف، فترجمت هذه الأوامر المبدأ الأهم الذي قامت عليه المملكة وهي العدالة المطلقة وأن لا أحد يسمو فوق سيادة الشرع وقواعد النظام.

وأوضح الشيخ اليوسف أن المملكة رائدة في تحكيم منهج الشريعة وتعزيز قيمة العدل وتأكيد استقلال القضاء، محذراً من استمراء ما يروج من بعض وسائل الإعلام المعادية من تزييف الوقائع وتحويل الحقائق، حيث تكشف من خلال هذه الأحداث الراهنة ما تكنه من عداء ممنهج للمملكة ومواطنيها.

رئيس “المظالم”: الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية “خاشقجي” تؤكد منهج العدل الذي تأسست عليه

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885008100.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.