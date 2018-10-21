رئيس “المظالم”: الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية “خاشقجي” تؤكد منهج العدل الذي تأسست عليه

أكد رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف، بأن الخطوات التي اتخذتها المملكة في قضية وفاة المواطن جمال خاشقجي، تؤكد نهجها الرائد في إحقاق الحق وإرساء العدل وتطبيق قواعده وسيادة القانون في مختلف الحالات والوقائع.
وأضاف أن ما صدر أمس (السبت) من أوامر ملكية يدل على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على إرساء دعائم العدل بكل شفافية وإنصاف، فترجمت هذه الأوامر المبدأ الأهم الذي قامت عليه المملكة وهي العدالة المطلقة وأن لا أحد يسمو فوق سيادة الشرع وقواعد النظام.
وأوضح الشيخ اليوسف أن المملكة رائدة في تحكيم منهج الشريعة وتعزيز قيمة العدل وتأكيد استقلال القضاء، محذراً من استمراء ما يروج من بعض وسائل الإعلام المعادية من تزييف الوقائع وتحويل الحقائق، حيث تكشف من خلال هذه الأحداث الراهنة ما تكنه من عداء ممنهج للمملكة ومواطنيها.