“الاستثمار”: المنطقة اللوجستية في الرياض ستجذب كبرى الشركات والمستثمرين من مختلف الجنسيات

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن المنطقة اللوجستية التي سيتم إنشاؤها قرب مطار الملك خالد بالرياض ستتمتع بقواعد ولوائح خاصة، وستجذب المزيد من كبرى الشركات المتعددة الجنسية إلى المملكة.
وأضاف أن هذه المنطقة اللوجستية ستستفيد من الموقع الاستراتيجي المتميز للمملكة كمحور ربط بين القارات، ما يعد إحدى الركائز الثلاث لرؤية 2030، مبيناً أن الأمر الملكي أوكل لهيئة الطيران المدني مهام جهة الاختصاص لتأسيس المشروع، فيما ستعمل الهيئة على تطوير الفرص الاستثمارية لجذب واستقطاب أهم الشركات العالمية.
وأشار العمر إلى أن إنشاء المنطقة هو جزء من خطة شاملة لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في مواقع تنافسية للقطاعات الواعدة، كما ستستفيد هذه المناطق من المزايا الفريدة التي يتمتع بها موقع المملكة من حيث سهولة الوصول للمستهلكين، بالإضافة للبنية التحتية للنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية.
ورأى المهندس العمر أن إنشاء هذه المنطقة فرصة مميزة للشركات متعددة الجنسية؛ لتعزيز عملياتها وكفاءتها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن هناك نسبة كبيرة من التجارة العالمية تمر عبر المنطقة ما يجعلها موقعاً تنافسياً لأي شركة تسعى لخدمة هذه الأسواق، مقدماً الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على صدور الموافقة على تنظيم هذه المنطقة التي تعد الأولى من نوعها في العالم.