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أخبار محلية > صحيفة: زيادة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر الخطوط السعودية
21/10/2018   10:21 ص

صحيفة: زيادة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر الخطوط السعودية

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كشفت صحيفة عن زيادات جديدة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية.

وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على طلب الخطوط السعودية برفع سقف أسعار التذاكر بنسبة 10% من سعر المرحلة الثانية، والسماح بزيادة الأسعار بنسبة 80% من أسعار التذاكر الداخلية “الجديدة”، في حال وصول معدلات الحمولة إلى 70%. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طلبت الخطوط السعودية الموافقة على تعديل الخطة الموضوعة لأسعار التذاكر الداخلية، وذلك لتطبيق المرحلة الثالثة للناقلات الوطنية الأخرى.

صحيفة: زيادة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر الخطوط السعودية

أخبار محلية
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