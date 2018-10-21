صحيفة: زيادة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر الخطوط السعودية

كشفت صحيفة عن زيادات جديدة تصل إلى 80% في أسعار تذاكر رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية.
وأوضحت صحيفة “عكاظ” أن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على طلب الخطوط السعودية برفع سقف أسعار التذاكر بنسبة 10% من سعر المرحلة الثانية، والسماح بزيادة الأسعار بنسبة 80% من أسعار التذاكر الداخلية “الجديدة”، في حال وصول معدلات الحمولة إلى 70%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد أن طلبت الخطوط السعودية الموافقة على تعديل الخطة الموضوعة لأسعار التذاكر الداخلية، وذلك لتطبيق المرحلة الثالثة للناقلات الوطنية الأخرى.