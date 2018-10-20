وزير العدل معلقاً على قضية “خاشقجي”: ستأخذ مجراها وتصل للقضاء.. ومحاسبة المقصر كائناً من كان ليست “جملة تقال”

أصدر وزير العدل وليد الصمعاني اليوم (السبت) بيانا علّق فيه على قضية الإعلامي جمال خاشقجي، مشددا على أن العدل سيأخذ مجراه فيها.
وشدّد الصمعاني على أن القضاء في المملكة يتمتع بالاستقلالية الكاملة للتعامل مع القضية التي وقعت على أرض سيادتها للمملكة، وأنها ستأخذ مجراها النظامي المتبع في المملكة وستصل للقضاء بعد اكتمال المتطلبات.
وقال: “التوجيهات والقرارات التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على إثر الحدث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، تأتي استمراراً لنهج الدولة – رعاها الله – في ترسيخ أسس العدل، وفق شريعتنا السمحة، واهتمام القيادة الرشيدة بمواطنيها كافة والحرص على سلامتهم ورعايتهم في أي مكان”. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن المملكة ثابتة بعدلها، ولن يزعزع ثباتها أي سلوكيات عدائية يمارسها الآخرون بوسائل إعلامية متهورة فاقدة للمهنية والمصداقية، وأن محاسبة أي مقصر كائناً من كان ليست جملة تقال بل هي حقيقة مفعلة وواقع مطبق تتعامل بها المملكة، والشواهد كثيرة في ذلك.